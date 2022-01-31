Rusya: ABD, Ukrayna çevresinde gerginlik yaratma politikasından vazgeçmeli

Rus Sözcü Peskov, bölgedeki gerilimin kaynağının ABD olduğunu söyledi. Peskov, yapıcı ve dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna sınırındaki hareketlilik ve Batılı ülkelerin Kiev yönetimine peş peşe destek açıklamaları, Moskova tarafından dikkatle takip ediliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'ye ve Avrupalı müttefiklerine yaptığı çağrıda, "Ukrayna çevresinde gerilimi artırma politikasından vazgeçip yapıcı bir duruş sergilenmesini" istedi.

"ABD KIŞKIRTIYOR"

Peskov, "ABD, histeriyi kışkırtıyor. Bu açık bir gerçek. Washington tarafından çok kötü niyetli ve zarar verici bir kampanya yürütülüyor." dedi.

"BU POLİTİKADAN VAZGEÇİN"

Rus sözcü, "Bu duruşu sürekli eleştiriyor ve Washington ile Avrupa kıtasındaki müttefiklerini bu politikadan vazgeçmeye ve yapıcı, sakin ve dengeli bir yaklaşım benimsemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"AMERİKAN MEDYASI ÇARPITILMIŞ BİLGİLER YAYINLIYOR"

TASS'ın aktardığına göre, Peskov ayrıca, ABD'li medya kuruluşlarının son aylarda Ukrayna'da ve çevresinde olup bitenler hakkında çok sayıda "doğrulanmamış, çarpıtılmış ve kasıtlı olarak yanlış ve kışkırtıcı bilgiler yayınladığını" kaydetti.

ABD ve diğer Batılı ülkeler, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'yı "çok ağır yaptırımlarla" tehdit ediyor.

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