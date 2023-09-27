Rusya: ABD ve Avrupa Birliği, Ermenistan'ı KGAÖ'den çekilmeye zorluyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Erivan üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Başbakan Paşinyan hükümetine seslenen Rus Sözcü, "Sinyallerimizin duyulmasını bekliyoruz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da kontrolü sağlaması sonrası açıklamalarda bulundu.

Zaharova, Batı ile yakınlaşmak isteyen Erivan yönetimine karşı takınılan tavra dikkati çekti.

Rus Sözcü, ABD ve Avrupa Birliği'nin, Ermeni liderliğinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekilme kararı alması için Erivan'a baskı yaptığını söyledi.

KGAÖ'de Ermenistan'ın yanı sıra Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor.

"Washington ve Brüksel zorluyor"

Basın toplantısı düzenleyen Zaharova, şunları dile getirdi:

Gelen bilgilere göre Washington ve Brüksel, Ermenistan liderliğini KGAÖ'den çekilmeye, NATO ile iş birliğini zorlamaya, askeri-teknik iş birliğini yeniden yönlendirmeye ve Karabağ Ermenilerinin haklarını ve güvenliğini dikkate almadan Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamaya ikna etmeye çalışıyor.

"Amerikalıların yıkıcı fanatizmi"

Zaharova, "Amerikalıların Erivan'a karşı gösterdiği yıkıcı fanatizmi" gördüklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Başbakan Nikol Paşinyan yönetimindeki Ermenistan ile temasların çeşitli düzeylerde devam ettiğini belirtti.

"Ermenistan ile müttefik ilişkisine değer veriyoruz"

"Sinyallerimizin uygun bir şekilde duyulmasını ve algılanmasını bekliyoruz." diyen Mariya Zaharova, "Rusya, Ermenistan ile müttefik ilişkisine her zaman değer vermiştir." diye ekledi.

İkili işbirliği vurgusu

İki ülke halkının çıkarlarına değinen Zaharova, şunları ifade etti: