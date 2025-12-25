Mazlum Abdi: Entegrasyon için Şam ile uzlaşmaya vardık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin kuzeyiyle ilgili durum belirsizliğini koruyor...

Şam yönetimi ile PKK uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart’ta imzalanan askeri entegrasyon mutabakatında kritik eşiğe gelindi.

UZLAŞI SAĞLANMIŞ DEĞİL

Anlaşmaya göre SDG’nin ve kontrolündeki idari yapıların yıl sonuna kadar merkezi devlet kurumlarına entegre edilmesi gerekiyor.

Sürenin dolmasına sayılı günler kala, taraflar hala temel başlıklarda uzlaşabilmiş değil.

GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi, Suriye’de oluşturulan Müzakere Komitesine destek amacıyla düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında, Şam yönetimi arasında devam eden entegrasyon görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"ORTAK BİR ANLAYIŞA VARILMIŞTIR"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre askeri entegrasyon başlığına değinen Abdi, kamu yararını esas alan bir yaklaşımda taraflar arasında ortak bir anlayışın oluştuğunu belirterek, "Askeri güçlerin entegrasyonu konusunda, kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır" dedi.

"DENGELİ YÖNETİM MODELİ VE ANAYASAL KONULAR"

Abdi mutabakat ve entegrasyon süreciyle ilgili şu sözlere yer verdi:

Suriye’nin tamamını kapsayan kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için, zaman ve kapsamlı müzakereler gerektiren anayasal konuların bulunduğu açıktır. Suriye’deki çözümün, aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, hükümet biçimi ve ülkeyi oluşturan tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı, çözümün temel direkleri arasında yer almaktadır. Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşabilmek için daha derin ve yapıcı bir diyalog gereklidir.

"SINIR GEÇİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR KONUSUNDA İLERLEME SAĞLANDI"

Sınır geçişleri ve doğal kaynakların paylaşımı ile ilgili ilerleme kaydettiklerini de belirten Abdi şunları söyledi: