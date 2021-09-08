Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikatta hayatını kaybetti

Yapılan tatbikattaki kurtarma sırasında Rus bakanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya'da düzenlenen tatbikatta talihsiz bir olay yaşandı.

Ülkenin Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, kurtarma görevi sırasında hayatını kaybetti.

Bakanlık, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ziniçev'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

ÖLÜM HABERİNİ DUYURDULAR

Açıklamada, "Ziniçev, Norilsk'te Kuzey Kutbu bölgesini acil durumlardan korumak için bir kişinin hayatını kurtarmak üzere yapılan departmanlar arası tatbikatta görev sırasında trajik bir şekilde yaşamını yitirdi." denildi.

Ziniçev, bölgeye ziyareti kapsamında yeni itfaiye istasyonunu teftiş ediyordu.

2018'DEN BERİ BAKANLIK GÖREVİNDEYDİ

55 yaşındaki Ziniçev, Mayıs 2018'den bu yana Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi üyesiydi.

1987'den beri Sovyet Rusya döneminde KGB'de görev yapan Ziniçev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Federal Güvenlik Servisi'nde görevini sürdürdü.