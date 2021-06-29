Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, ilk köprü inşasına başlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda 'mega proje' olarak bilinen Kanal İstanbul projesinde ilk köprünün inşasına başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE, DON-VOLGA KANALI İLE HAZAR-KARADENİZ KANALI PROJELERİYLE BAĞLANTILI POLİTİKA GELİŞTİRMELİ"

"Kanal İstanbul'un yapılması, Don-Volga Kanalı'nın 200 m'lik gemiler için genişletilmesi ile Hazar-Karadeniz Kanalı'nın yapımını tetikleyebilir. Bunun için Türkiye, bu projelerle bağlantılı politika geliştirmelidir."