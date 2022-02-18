Rusya, balistik füzeli askeri tatbikat düzenleyecek

Savunma Bakanlığı, daha önceden planlandığını belirttiği tatbikatın ayrıntılarını paylaştı.

Rus ordusu, Ukrayna ile gerilimin yaşandığı dönemde dikkat çeken bir tatbikata imza atacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

PUTİN'İN YÖNETİMİNDE GENİŞ KAPSAMLI TATBİKAT

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği kaydedildi.

"DAHA ÖNCEDEN PLANLANDI"

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.