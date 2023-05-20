Rusya: Batı, Ukrayna'ya F-16 tedarik ederse muazzam riskler alır Rus yetkili Gruşko, F-16'ların Kiev'e transferinin riskleri beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Gruşko, Batı'nın gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini söyledi.

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Ukrayna'ya ilk başta F-16 savaş uçağı göndermeyi reddeden ABD, şimdi ise tedarik için yeşil ışık yaktı.

Rusya'da geniş yankı uyandıran bu durumla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri halinde "muazzam riskler" üstleneceklerini söyledi.

"Batılı ülkeler gerilimi tırmandırıyor"

TASS haber ajansına göre Gruşko, şunları dile getirdi:

Batılı ülkelerin gerilimi tırmandırma senaryosuna bağlı kalmaya devam ettiklerini görüyoruz. Bu, kendileri için devasa riskler içeriyor.



Her durumda, tüm planlarımızda bu dikkate alınacaktır ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli tüm araçlara sahibiz.

Biden'ın F-16 kararı

Ukrayna, uçakları teslim alma taahhüdüne henüz sahip değil, ancak ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü G7 liderlerine Washington'ın Ukraynalı pilotlar için F-16'lar konusunda ortak müttefik eğitim programlarını desteklediğini bildirdi.

Zelensky'den savaş uçağı teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Japonya'daki G7 zirvesinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a Batılı savaş uçaklarının teslimi için koalisyon kurulmasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Zelensky, "Bu, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini geliştirmek için önemli." diye ekledi.