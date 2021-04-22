Rusya, bazı askeri birliklerini Ukrayna yakınlarından çekiyor

Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını söyleyen Sergey Şoygu, askeri birliklere kışlalarına dönme emri verdi.

Moskova-Kiev hattında gerilim devam ederken, Rusya’dan yeni açıklama geldi. Ukrayna sınırına yığılan bazı Rus askeri birlikleri geri çekilmeye başlandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım'da başlatılan geniş çaplı askeri tatbikatı denetlemek üzere bölgeye gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını dile getirdi.

“ANİ DENETİMLERİ SONA ERDİRME KARARI VERDİM”

Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

"Denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığına inanıyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenilir bir şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bu kapsamda Güney ve Batı Askeri Bölgelerdeki ani denetimleri sona erdirmeye karar verdim.”

Ayrıca Şoygu, bölgedeki tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdiğini ifade etti.