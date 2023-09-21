Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi Rus hükümeti, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengeleme amacıyla benzin ve motorin ihracatına kısıtlama kararı aldığını açıkladı.

AA

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 1.5 yıldan fazla bir süre geride kaldı.

Bu süreç binlerce insanın hayatına mal olurken, Avrupa yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna savaşı, Rusya'yı Batı'dan ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

Rus enerjisi ambargoya takıldı

Rus petrolü ve doğalgazı, Batılı ülkeler tarafından ambargoya uğratıldı.

Bu süreçte AB enerji kriziyle karşı karşıya kalırken Rusya ise ciddi bir maddi külfetin altına girdi.

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğalgaz ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

Benzin ve motorin ihracatı kısıtlandı

Rus hükümeti, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorin ihracatını kısıtladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengeleme amacıyla kısıtlama kararı alındığı belirtildi.

"Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak"

Benzin ve motorin ihracatına geçici kısıtlama getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatları, rublenin yabancı para birimleri karşısında zayıflaması ve artan ihracat nedeniyle bir süredir yükseliyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)