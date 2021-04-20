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- Rusya, Bulgaristan’ın 2 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, Bulgaristan’ın 2 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti
- İHA
- 20.04.2021 - 16:07
- Güncelleme : 20.04.2021 - 16:48
Rus ile Bulgaristan arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor.
Mart ayından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nde bulunan 2 çalışanı casusluk iddiaları ile sınır dışı etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
72 SAAT SÜRE VERİLDİ
Diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanındığı bildirildi.
Kararın, Sofya yönetiminin Moskova Büyükelçiliği'nin 2 diplomatını ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesine karşılık olarak alındığı belirtildi.
BULGARİSTAN’IN NOTASINI VERDİLER
Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Kendisine Bulgaristan'ın 2 diplomatının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini içeren nota teslim edildi.