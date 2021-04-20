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    Rusya, Bulgaristan’ın 2 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti

    Diplomatlarının istenmeyen kişi ilan edilmesinin ardından Rusya adım attı, 2 Bulgar diplomatını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeyi terk etmelerini bildirdi.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 16:48
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    Rusya, Bulgaristan’ın 2 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti

    Rus ile Bulgaristan arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor.

    Mart ayından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nde bulunan 2 çalışanı casusluk iddiaları ile sınır dışı etmişti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

    72 SAAT SÜRE VERİLDİ

    Diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanındığı bildirildi.

    Kararın, Sofya yönetiminin Moskova Büyükelçiliği'nin 2 diplomatını ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesine karşılık olarak alındığı belirtildi.

    BULGARİSTAN’IN NOTASINI VERDİLER

    Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    Kendisine Bulgaristan'ın 2 diplomatının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini içeren nota teslim edildi.

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