Rusya Devlet Başkanı Putin: Askerlerimizi Ukrayna'dan çekmedik Rus lider, Ukrayna savaşında ülkesinin ordusunun durumu ve Wagner'in püskürtülen isyanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner'in isyanı sonrasında mesaj vermeyi sürdürüyor.

Putin, Rus askeri birliklerinin ve kolluk kuvvetlerinin geçen hafta ülkede büyük bir silahlı iç çatışmayı önlediğine dikkati çekti.

"İç savaşı önlediniz"

Bu duruma ilişkin Putin, "Kesin ve tutarlı bir şekilde hareket ederek bir iç savaşı önlediniz." dedi.

Silahlı başkaldırı nedeniyle Rus ordusunun Ukrayna'daki varlığının zayıfladığı ve bu ülkeden çekilebileceğine dair yorumlar yapılıyor.

"Hiçbir birliği geri çekmedik"

Konuya değinen Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle ön cepheden hiçbir birliğin geri çekilmediğini kaydederek söylentilere noktayı koydu.

Putin, bu açıklamaları geçen hafta Wagner'e karşı eylemlerinden dolayı devlet nişanı almak üzere Kremlin'de toplanan bir grup askere hitaben yaptı.

Rusya'nın güvenliğinin halkın tepkisine bağlı olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı, bu sayede tüm kritik savunma ve hükümet sistemlerinin çalışmaya devam etmesinin sağlandığını kaydetti.

Öldürülen pilotlar için saygı duruşu

Vladimir Putin ayrıca isyan sırasında Wagner güçleri tarafından öldürülen askeri pilotları anmak için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu. Putin, subayların görevlerini yerine getirirken onurlarıyla hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Rus lider, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ülke için zor bir zamanda, Rusya Federasyonu ordusu, sonucu kaosa yol açacak olan huzursuzluğun önünde durdu. Güvenlik güçleri esas itibarıyla iç savaşı durdurdu.

Putin'in sadakat vurgusu

Ordunun ve halkın isyancıların yanında olmadığına inandığını dile getiren Putin, "Rusya halkına sadakatiniz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kremlin'deki programa 2 bin 500'den fazla asker, kolluk görevlisi ve diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileri katıldı.

Kremlin: Putin zayıflamadı

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner'in kalkışması nedeniyle Devlet Başkanı Putin'in otoritesinin zayıfladığına ilişkin yorumları reddetti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in zayıflamış bir konumda olduğu konusunda hemfikir olmadığını söyledi.