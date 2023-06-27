Wagner'in kurucusu Prigojin ile bağlantılı uçak Belarus'a indi ABD'nin yaptırım listesinde bulunan şirkete ait uçak, Rusya'dan Belarus'a uçuş gerçekleştirdi. Prigojin'in uçakta olup olmadığı bilinmezken, Kremlin'den açıklama geldi.

ensonhaber.com

Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner unsurlarının 24 saatlik silahlı isyanında Rusya'da yer yerinden oynadı.

Moskova'nın karşı koymasıyla geri adım atmak zorunda kalan Prigojin, "Wagner, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda." ifadesini kullandı.

Askeri donanımı devredecekler

Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner'in askeri donanımını devretmesi için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Gelişme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner üyelerinin düzenli orduya katılmayı, ailelerinin yanına dönmeyi veya Belarus'a gitmeyi seçebileceklerini ilan etmesinin ardından yaşandı.

Prigojin ile bağlantılı uçak Belarus'a gitti

BBC'nin haberine göre, Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı bir uçak, Belarus'un başkenti Minsk'e indi.

Bir uçuş takip sitesine göre, Embraer Legacy 600 özel jeti, Minsk yakınlarındaki Machulishchy hava üssüne iniş yaptı.

Uçakta olup olmadığı belirsiz

Haberde, "Bu bilgiden Prigojin'in uçakta olup olmadığını teyit edemiyoruz." notuna da yer verildi.

Uçağın Autolex Transport adlı şirkete kayıtlı olduğu, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu firmayı Prigojin ile ilişkilendirdiği ve halihazırda ABD'nin yaptırım uyguladığı şirketler listesinde yer aldığı kaydedildi.

Kremlin: Yerini bilmiyoruz

Prigojin ile ilgili soru işaretleri ortaya çıkarken, Kremlin, Wagner liderinin nerede olduğuna dair hiçbir bilgisi olmadığını belirtti.

İsyana katılanlar hakkındaki suçlamalar geri çekildi

Aynı zamanda, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) isyana katılan ve silahlı ayaklanma suçundan yargılanmakta olan kişiler hakkındaki tüm suçlamaları geri çektiği duyuruldu.

Belarus ordusuna 'savaş hazır olun' talimatı

Bu arada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in isyanı sırasında ordusuna "savaşa hazır" olma emrini verdiğini açıkladı.

Lukaşenko, başkaldırı gelişirken ordunun, polisin ve özel kuvvetlerin "savaşa tam olarak hazır" hale getirildiğini söyledi.

Hafta sonu Rusya'da meydana gelen olayları izlemenin "acı verici" olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Anavatan bir olduğu için birçok Belaruslu da onlardan güç aldı." diye ekledi.