Rusya Devlet Başkanı Putin: Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

AA

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Murmansk şehrinde "Perm" isimli nükleer denizaltının denize indirilmesi vesilesiyle düzenlenen törene çevrimiçi katıldı.

"DENİZ KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan Putin, "Perm" denizaltısının hipersonik "Tsirkon" füzeleriyle donatıldığını ve 2026'da Deniz Kuvvetlerinin kullanımında olacağını belirtti.

Modern denizaltıların seri üretimini sürdürdüklerini ifade eden Putin, "Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye, çeşitli tasarımlardaki gemiler ve denizaltılarının inşasına, bunları modern silah, teçhizat ve haberleşme sistemleriyle donatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"RUSYA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİNİN KORUNMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Putin, Arktik bölgesinin ekonomi, lojistik ve ulaşım açıdan önem kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: