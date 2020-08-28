Vladimir Putin, kendisi için hazırlanan zırhlı makam aracını sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem iş hem de tatil gezisi sebebiyle geçtiğimiz perşembe günü Kırım'a gitti.

Putin, yapımı tamamlanan Tavrida karayolunu hizmete açarak, kendisi için özel üretilen zırhlı makam aracında direksiyonun başına geçti.

Karayolunu test eden Putin'in makam aracına özel Kırım plakası takılması dikkat çekti.

"KEMER TAKMAK LAZIM"

Putin arabayı kullanmadan önce, "Kemer takmak lazım değil mi? Yoksa ceza gelir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin direksiyona geçti ViDEO

800 KİLOMETRELİK YOL İÇİN 2024 HEDEFİ

Açılış töreninde işçilerle sohbet eden Putin, yeni yol projelerinden bahsetti.

Rus lider, "Rusya'da yol inşaatı için plan çok. Çok daha büyük projeler geliyor. Moskova-Nijni Novgorod-Kazan arasında 800 kilometrelik yol 2024'e kadar bitmeli.

Daha sonra Yekaterinburg'a, Ural'a varacağız ve tüm Avrupa bölgemizi tamamlayacağız. Güzel bir transport koridoru olacak." diye konuştu.