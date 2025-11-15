Rusya Devlet Başkanı Putin, Netanyahu ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması bağlamındaki gelişmeler ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Putin ile Netanyahu görüşmede ayrıca Suriye'de istikrarın sağlanmasıyla ilgili konuları istişare etti.