Abone ol: Google News

Rusya Devlet Başkanı Putin, Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldığı bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 23:23
Rusya Devlet Başkanı Putin, Netanyahu ile görüştü
  • Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, telefon görüşmesi yaptı.
  • Orta Doğu'daki durum, Gazze'deki ateşkes ve İran'ın nükleer programı ele alındı.
  • Görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanmasına dair konular da istişare edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması bağlamındaki gelişmeler ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Putin ile Netanyahu görüşmede ayrıca Suriye'de istikrarın sağlanmasıyla ilgili konuları istişare etti.

Dünya Haberleri