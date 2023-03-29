Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Ukrayna'daki savaşı durdurmak istemiyor İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüşen Lavrov, kameraların karşısına geçti ve Batı'ya tepki gösterdi. Lavrov, Batılı ülkeleri 'yıkıcı politika' izlemekle suçladı.

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da İran'dan mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı ağırladı.

İkili görüşme gerçekleştiren Bakanlar, sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemde Ukrayna savaşı ve Batı'nın tutumu vardı.

"Yaptırımlara rağmen ticaret yükseliyor"

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile İran arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkati çekerek şöyle dedi:

ABD ve takipçilerinin yasa dışı yaptırımlarına rağmen, ikili ticaret istikrarlı şekilde yükselişini sürdürüyor. Geçen yılın verilerine göre, ikili ticaret hacmi rekor seviyesine ulaşarak, yaklaşık 5 milyar dolara çıktı. Bu rakam, 2021 yılına göre yüzde 20'den daha yüksek.

"İran ile hemfikiriz"

İran nükleer anlaşmasına değinen Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 numaralı kararında yer alan bu anlaşmanın alternatifi bulunmadığını belirterek anlaşmanın uygulanmasının gerekliliği konusunda İran ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

Lavrov, İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Blinken'ın açıklamasını yorumladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının Rusya'nın lehine olduğu yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, bunu "yüzeysel bir analiz" olarak nitelendirdi.

"Batı, Ukrayna'daki savaşı durdurmak istemiyor"

NATO ülkelerinin Ukrayna konusunda "yıkıcı politika" izlediğini savunan Lavrov, şöyle konuştu:

Batı, Ukrayna'daki savaşı durdurmak istemiyor. Batı, uluslararası alandaki rakibi Rusya Federasyonu'nu ortadan kaldırma yönünde girişimleri açısından bu savaşta kendi jeopolitik çıkarlarını görüyor.

"Çin'i etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar"

Batı'nın, Çin'i de etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyleyen Lavrov; Rusya, İran, Çin ve başka ülkelerin, Batı'nın hegemonya kurma girişimlerine karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Lavrov, İran’ın Ukrayna konusunda dengeli siyaset izlediğini ve buna değer verdiklerini dile getirdi.

"Lavrov'u ülkemizde ağırlamayı umuyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Lavrov ile görüşmede iki ülke arasında stratejik ve uzun vadeli iş birliğine yönelik anlaşmanın son durumunu gözden geçirdiklerini ve anlaşmanın icrasında son aşamaya geldiklerini belirterek "Yakın zamanda bu anlaşmayı imzalamak üzere Sayın Lavrov'u ülkemizde ağırlamayı umuyoruz." dedi.

Abdullahiyan, İran ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere de değindi:

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde özellikle son bir buçuk yılda iyi ilerlemeler kaydedildi. Karşılıklı ticaret hacmimiz, hala iki ülkenin mevcut kapasitesinin altında olsa da bu süreçte 3,5 kattan fazla arttı.

"Güney Kafkasya'daki sorunlar, 3+3 mekanizması ile çözülmeli"

Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de değerlendiren Abdullahiyan, şunları kaydetti:

Bu bölgede gerginliğin devam etmesinin Azerbaycan'ın ya da Ermenistan'ın güvenliğinin yararına olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda barış ve istikrarın sağlanması yönünde hareket edilmesi gerekiyor.



Bölgede herhangi bir jeopolitik değişiklik girişimini ve yabancı müdahalesini de durumu daha da karmaşıklaştıran bir faktör olarak değerlendiriyoruz.



Bu nedenle bu bölgedeki sorunların çatışmadan uzak şekilde 3+3 mekanizması ve diğer mevcut mekanizmalarla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"Ukrayna'daki gerginlik barış yoluyla çözülmeli"

Ukrayna'da devam eden savaş hakkında da Rus mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Abdullahiyan, buradaki gerginliğin barış yoluyla çözümüne ilişkin girişimleri desteklediklerini dile getirdi:

İran, Ukrayna'da barış ve güvenliğin sağlanmasına ve savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarını sürdürmeye hazırdır. Batı'nın Ukrayna'yı çeşitli silahlarla donatmasını durumu karmaşıklaştırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyoruz.

İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasıyla ilgili Abdullahiyan, "Bu bağlamda, komşularımızla ilişkilerimizi geliştirme yolunda iyi ilerlemeler kaydettik." dedi.

"Görüş ayrılıklarımız hâlâ var"

İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini bölgesel iş birliği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini söyleyen Abdullahiyan, "Bazı görüş ayrılıklarımız hâlâ var ancak bu durum ilişkilerin normale dönmesine ve büyükelçiliklerin yeniden açılmasına engel değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla yakın zamanda bir araya geleceklerini yineledi.

Türkiye, Suriye, İran, Rusya toplantısı

Suriye ve Afganistan konusunda da Rus mevkidaşıyla istişarelerde bulunduğunu belirten Abdullahiyan, Türkiye, Suriye, İran, Rusya'nın bakan yardımcıları düzeyinde toplantısının gelecek hafta Moskova'da yapılacağı bilgisini paylaştı ve ekledi:

Türkiye ve Suriye'nin görüşlerini yakınlaştırmak için yapılacak bu toplantıda bir çerçeve belirlenirse bir sonraki görüşme dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek.

Suriye'de ABD ile İran destekli gruplar arasındaki çatışmalar

Suriye'de ABD ile İran destekli güçler arasındaki çatışmalara da değinen Abdullahiyan, şunları söyledi:

Amerikalılar, İran'a atfedildiğini iddia ettikleri grupların veya İran'a ait olduğunu iddia ettikleri insansız hava araçlarının saldırıları hakkında her zaman temelsiz suçlamalarda bulunuyor.



Biz çatışma veya gerilim yaratma peşinde değiliz ve bölgenin istikrarı, barışı ve güvenliğinde olumlu ve yapıcı bir rol oynuyoruz ancak Fırat'ın doğusundaki olaylarda Amerikan tarafına tepkimiz kararlı ve netti.

İran Dışişleri Bakanı, Afganistan'da ise kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önemini vurguladıklarını belirtti.