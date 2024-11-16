Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da ateşkes için Donald Trump'tan teklif bekliyor

Haber Merkezi

ABD'nin ikinci kez başkan seçtiği Donald Trump, seçim kampanyasında verdiği vaatleri ile gündeme gelmeye başladı.

Yavaş yavaş savaşlarla ilgili ne yapacağı merak konusu olan Trump, devam eden savaşları durdurma sözü vermişti.

Ancak Trump'ın bunu nasıl başaracağına dair herhangi bir ayrıntı vermemesi, özellikle Ukrayna'ya 'aceleci bir ateşkes' için baskı yapabileceği endişelerini artırdı.

RUSYA TRUMP'TAN BİR ADIM BEKLİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm sertliğiyle devam ederken, Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, Trump'tan Ukrayna'daki savaşı sona erdirme yönünde bir teklif beklediğini söyledi.

"BARIŞTAN YANA OLAN HER SİYASETÇİ İLGİYİ HAK EDİYOR"

Lavrov, savaşın bitmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ile buzları eritmeye hazır olduklarını gösteren şu ifadeleri kullandı: