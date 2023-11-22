Rusya Dışişleri Sözcüsü: Moskova ateşkesi memnuniyetle karşılıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ülkesi adına yaptığı açıklamada ateşkesten memnun olduklarını belirtti.

DHA

İsrail ve Hamas'ın ateşkes anlaşması dünya gündeminde.

İsrail, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ateşkesten memnun olduklarını vurguladı.

Telegram hesabından bir açıklamada bulunan Zakharova, Moskova'nın tutumunu vurguladı.

"Moskova anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır"

İşte o açıklama;

Moskova, İsrail ve Hamas arasında dört günlük insani yardım ateşkesi konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu, Rusya'nın çatışmanın tırmanmaya başlamasından bu yana çağrısını yaptığı şeydir. Katar'ın, dünya kamuoyunun gerilimi azaltma çağrısının pratikte uygulanmasına yönelik özel çabalarını not etmek önemlidir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)