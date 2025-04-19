Haberler



Dünya



Rusya Donetsk'de Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi

Rusya Donetsk'de Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamayla Donetsk bölgesindeki bir yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetti. Bakanlık geçtiğimiz hafta, aynı bölgede, 4 yerleşim yerinin daha kontrolünü aldıklarını duyurmuştu.