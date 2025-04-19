Rusya Donetsk'de Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
"KARARLI EYLEMLER SONUCU ŞEVŞENKO YERLEŞİM YERİ KURTARILDI"
Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şevçenko yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede, Ukrayna'da mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi.
DAHA ÖNCE DE 4 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
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