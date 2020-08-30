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    Rusya, dünyanın en büyüğü 'Çar Bombası'na ait patlamayı yayınladı

    Rusya, dünyanın gördüğü en büyük nükleer bomba olan Çar Bombası'nın görüntülerini yayınlarken, bombanın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 01:10
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 01:10
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    Rusya, dünyanın en büyüğü 'Çar Bombası'na ait patlamayı yayınladı

    ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombalarının ardından 2 Dünya Savaşı bitmişti. Ancak sonrasında başlayan nükleer silahlanma, günümüzde hızını kesmiş gibi görünse de, yeniden patlak veren uluslararası gerginlikler ve ABD ile Rusya arasında nükleer anlaşmaların bitmesi, nükleer felaket endişelelerini halen diri tutuyor.

    Özellikle ABD ile Rusya arasında askeri-politik gerginliğin yaşandığı bugünlerde, Rusya'nın 1961'de denediği Çar Bombası'nın görüntüleri yayınlandı.

    Rusya, dünyanın en büyüğü 'Çar Bombası'na ait patlamayı yayınladı

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #1

    50 MEGATONLUK BOMBA, KUZEY KUTBUNDA DENENMİŞTİ

    Birkaç gün önce Kuzey Kutbu'nda patlatılan 50 megatonluk 'Çar Bombası'na ait görüntüler, ülkenin nükleer departmanı ROSATOM tarafından yayınlandı. Nükleer bomba 30 Ekim 1961'de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası'nda patlatılmıştı.

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #2

    HİROŞİMA'DAN 3333 KAT DAHA GÜÇLÜ

    Rusya'nın nükleer enerji kurumu Rosatom, Kremlin tarafından neredeyse altmış yıldır gizli tutulan görüntüleri, 20 Ağustos'ta kuruluşunun 75'nci. yıldönümünü kutlamak için yayınlandı. Çar Bomba'nın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu ifade edildi.

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #3

    RADYASYON NORVEÇ'E KADAR YAYILDI

    Öte yandan, patlama sonucunda mantar biçiminde yükselen bulut kütlesi 67 km genişliğinde yayıldığı ifade edildi. Patlamanın neden olduğu şok dalgaları 5 şiddetinde bir depreme neden olurken yayılan radyasyon Norveç'e kadar ulaştığı kaydedildi.

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #4

    ABD'NİN NÜKLLER DENEMELERİNE MİSİLLEMEYDİ

    Rus ordusu tarafından resmi olarak RDS-220 olarak adlandırılan Çar Bomba, şimdiye kadar yaratılmış en büyük nükleer bomba özelliğini taşıyor ve ABD tarafından üretilen nükleer bombalarla rekabet etmek için Soğuk Savaş'ın zirvesinde geliştirilmişti.

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #5

    1954'te ABD, daha önceki nükleer bombalardan çok daha güçlü olacak şekilde tasarlanmış en büyük nükleer bombasını patlatmıştı. Castle Bravo olarak adlandırılan bomba Marshall Adaları'nda 15 megatonluk bir güçle patladı.

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #6

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #7

    Rusya, dünyanın en büyüğü Çar Bombası na ait patlamayı yayınladı #8

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