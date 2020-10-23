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- Rusya, eski CIA ajanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi
Rusya, eski CIA ajanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi
2013'te ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na ait gizli belgeleri sızdırdıktan sonra Rusya'ya sığınan Edward Snowden'a kalıcı oturma izni verildi.
- AA
- 23.10.2020 - 07:40
- Güncelleme : 23.10.2020 - 07:40
Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden, gizli NSA belgelerini medyaya sızdırmış, NSA'in yürüttüğü küresel izleme ve dinleme operasyonlarının detaylarını, ortaklarıyla beraber ifşa ettikten sonra Rusya'ya giderek sığınma talep etmişti.
KALICI OTURMA İZNİ VERİLDİ
Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Snowden’in avukatı Anatoly Kucherena, Rusya’nın kalıcı oturma izni verdiğini söyledi.
TRUMP, AF ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Snowden için af çıkarmayı düşündüğünü belirtmişti.