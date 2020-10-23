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    Rusya, eski CIA ajanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi

    2013'te ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na ait gizli belgeleri sızdırdıktan sonra Rusya'ya sığınan Edward Snowden'a kalıcı oturma izni verildi.
    • AA
    • 23.10.2020 - 07:40
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 07:40
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    Rusya, eski CIA ajanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi

    Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden, gizli NSA belgelerini medyaya sızdırmış, NSA'in yürüttüğü küresel izleme ve dinleme operasyonlarının detaylarını, ortaklarıyla beraber ifşa ettikten sonra Rusya'ya giderek sığınma talep etmişti.

    KALICI OTURMA İZNİ VERİLDİ

    Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Snowden’in avukatı Anatoly Kucherena, Rusya’nın kalıcı oturma izni verdiğini söyledi.

    Rusya, eski CIA ajanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi #1

    TRUMP, AF ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR

    ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Snowden için af çıkarmayı düşündüğünü belirtmişti.

    Rusya, eski CIA ajanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi #2

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