Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Ukrayna'yı silahsızlandırmayı hedefliyoruz

Askeri harekatı değerlendiren Matviyenko, "Başka çaremiz yoktu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya "özel askeri operasyonun" hedefinin "Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazizmden arındırılması" olduğunu söyledi.

Benzer bir açıklama, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'dan geldi.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Matviyenko, Rusya'nın harekatının, Ukrayna'nın silahlanmasını durdurmayı amaçladığını kaydetti.

TASS'ın haberine göre, 7. Parlamentolar Arası Forum'da konuşan Matviyenko, şunları söyledi:

OPERASYONUN AMACINI AÇIKLADI

"Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği konusunda imzaladığımız anlaşmalar uyarınca, Rusya, Ukrayna'nın en aktif şekilde askerileştirilmesini durdurmak üzere barışı sağlamak için özel bir askeri operasyon ilan etti. Başka çaremiz yoktu."