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    Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu

    Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu

    Rusya'nın Harkov'da bombaladığı bir yönetim binası, saldırı sonrası alevler içinde kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 10:02
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    Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta 6'ncı güne girildi...

    Ukrayna ordusuyla halkının tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.

    Zaman zaman patlamaların yaşandığı Harkov bölgesi ise sıcak noktalardan biri.

    YÖNETİM BİNASI VURULDU

    Rus ordusunun bölgedeki son hedefi de yönetim binası oldu.

    Binaya düzenlenen bombalı saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

    İşte o anlar...

    Rusya, Ukrayna’nın Harkov Bölge yönetim binasını bombaladı

    Rusya, Harkov daki yönetim binasını vurdu #1

    Rusya, Harkov daki yönetim binasını vurdu #2

    Rusya, Harkov daki yönetim binasını vurdu #3


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