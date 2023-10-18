Rusya: Hastaneye saldırı bir savaş suçudur, sorumlusu ABD'dir Gazze'de İsrail tarafından el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı hakkında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıyı savaş suçu olarak niteleyerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu açıkladı.

AA İsrail bir hastaneyi bombalayarak adeta tarihe kara bir leke çaldı. Abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıda bine yakın insan can verdi. İsrail'in bu katliamına dünyadan tepkiler gecikmedi. O tepkilerden biri de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi. "Korkunç saldırı açıkça bir savaş suçudur" Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti. "Sorumlusu ABD'dir" Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)