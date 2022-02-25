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    Rusya, hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattı

    Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, İngiliz uçaklarıyla ilgili alınan kararı açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 11:50
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    Rusya, hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattı

    İngiltere, Ukrayna harekatından sonra Rusya'yı yaptırımlarla hedef aldı.

    Moskova'dan yapılan açıklamalarda ise askeri operasyona rağmen diyalog yolunun açık tutulduğu dile getirildi.

    HAVA SAHASINI İNGİLTERE'YE KAPATMA KARARI

    Londra yönetiminin yaptırımlarına karşılık veren Rusya, hava sahasını kapatma kararı aldı.

    Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Londra'nın görüşmeleri reddetmesinin ardından Rus hava sahasının, transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiliz uçaklarına kapatıldığını duyurdu.


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