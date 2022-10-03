Rusya: Herson ve Zaporijya'nın sınırlarını halkla konuşacağız

Moskova'dan yapılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk'ın sınırlarının 2014 yılındaki gibi kalacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın ilhak edilen topraklarıyla ilgili konuştu.

Peskov, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarına dair açıklamada bulundu.

Söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmıyla ilgili belgelerin geçen hafta imzalandığını hatırlatan Peskov, sınırlarla ilgili şöyle dedi:

"Halkla istişareye devam edeceğiz

"Donetsk ve Luhansk Halk cumhuriyetlerinin sınırları 2014'teki gibi kalacak. Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını buradaki halkla istişare etmeye devam edeceğiz."

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, "Bu durumda hatlar konusunda kiminle iş birliği yapılabileceği belli değil. Batı, Rusya'ya yönelik histerik bir yaklaşım sergiliyor." dedi.

Fransa ve İngiltere'ye 'yeni blok' tepkisi

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, hasar gören hatlarının onarılmasıyla ilgili sürenin olmadığını belirtti.

"Fransa ile İngiltere'nin Rusya ve Çin'e karşı yeni bir blok oluşturma yönünde girişimde bulunduğu" iddiasını değerlendiren Peskov, "Yeni blokların oluşturulması, kesinlikle istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayacak, şu anda bulunduğumuz durumun gerginliğini de düşürmeyecek." diye konuştu.

"Ukrayna'nın NATO'ya başvuru kararını yakından takip ediyoruz"



Öte yandan Peskov, ilhak edilen yeni bölgelerin sınırlarının belirlenmesi konusunda referandumların yapılmasının planlanmadığını dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuru kararını değerlendiren Peskov, bu kararı yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin, Ukrayna'nın NATO'ya yönelmesi olduğunu hatırlıyoruz." diye konuştu.

AA'nın haberine göre, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceğine işaret eden Peskov, ancak bazı ülkelerin yaptırımlar uygulayarak "kendi ayağına sıktığını" anlamaya başladığını söyledi.