Rusya İçişleri Bakanlığı ‘Navalny için özgürlük’ protestolarına karşı uyardı

Açlık grevinin ardından durumu kötüye giden Navalny, hastaneye kaldırıldı. Navalny taraftarlarının protesto çağrılarına karşı, Rusya İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Rusya’da, muhalif lider Alexei Navalny krizi tırmanıyor.

3 hafta önce hapishanede tıbbi yardım alamadığı gerekçesi ile açlık grevine başlayan Navalny, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Navalny destekçileri bu gelişme üzerine, 21 Nisan’da meydanlara çıkarak ‘Navalny’ye Özgürlük’ protestoları gerçekleştireceklerini açıkladı.

“KÜÇÜKLERİN İZİNSİZ EYLEMLERE KATILMASINI ÖNLEYİN”

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Rusya İçişleri Bakanlığı vatandaşları yasal olmayan eylemlere katılmak ve organizatörlerin belirttiği zamanda toplanma alanı olarak ilan edilen meydan ve sokakları ziyaret etmekten kaçınmaya çağırıyor. Ayrıca kitlesel durumlar koronavirüsün yayılma riskini doğuruyor. Dışarıdan gelen provokatörlerin bulunduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli. Sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye atmayın. Ailenizin ve arkadaşlarınızın, özellikle küçüklerin izinsiz eylemlere katılmasını önleyin.





“DERHAL BASTIRILACAK”

Rusya İçişleri Bakanlığı birimleri ve diğer güvenlik birimleri durumun istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyecek ve ülkenin tüm bölgelerinde kanun ve düzeni sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacak. Halka açık etkinliklere katılanların saldırgan eylemleri ve hatta çatışmaları kışkırtma girişimleri kolluk kuvvetleri tarafından bir tehdit olarak görülecek ve derhal bastırılacak.”

Navalny, Rusya’da zehirlendikten sonra tedavi olmak için Almanya’ya gitmiş, geri döndüğünde ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.