Rusya İdlib'e saldırdı: 5’i çocuk 7 sivil öldü

Rusya'ya ait savaş uçağı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı...

Suriye’nin Lazkiye ilindeki Hımeymim üssünden TSİ 05.36'da kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

5’i çocuk 7 kişi öldü

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Esad rejiminden kaçan sivillerdi

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin Hama ilindeki saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan siviller olduğu öğrenildi.

Hedef alınan bölgede Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler de yaşıyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esad rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Ateşkes büyük ölçüde korunuyor

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.