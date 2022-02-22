Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan Donbas'ın önemi

Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan Donbas'ın önemi

Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bölgede son 200 yılda çıkarılan fosil yakıt miktarı belli oldu.

Dünya, Rus kökenli nüfusun ağırlıkta olduğu Donetsk ve Luhansk (Donbas) bölgelerindeki olası savaş riskini konuşuyor.

Bölgede yaşayan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014 yılında ağır silahlarla Ukrayna yanlısı birliklere saldırı düzenledi.

DİKKAT ÇEKEN ZENGİN YER ALTI KAYNAKLARI

Halk oylamasının yapıldığı bölgede ayrılıkçılar, aynı yıl 11 Mayıs'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adı altında yönetim oluşturdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır ihtilafa neden olan Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

200 YILDA ÇIKARILAN FOSİL YAKIT MİKTARI

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın dördüncü büyük maden alanı olarak tanımlanan Donbas, uzun süredir Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezi ve önemli bir kömür üreticisi konumunda bulunuyor.

200 yılı aşkın bir süredir bölgeden yaklaşık 15 milyar ton fosil yakıt çıkarıldığı tahmin ediliyor ve son olarak kömür rezervinin yaklaşık 100 milyon ton olduğu düşünülüyor.

MADENLER ÇATIŞMALARDA HASAR ALDI

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Donbas'taki madenlerin çoğu kârsız hale geldi ve kapatıldı. Ayrıca 2014'te Ukrayna ile Rus destekli ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar, maden alanlarına büyük zarar verdi.

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2019 tarihli raporu, ayrılıkçıların elindeki bölgelerdeki en az 300 bin kişi, taşan madenlerden kaynaklanan kimyasal kirlilik nedeniyle tehdit altında olduğunu aktardı.

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