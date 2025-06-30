Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerinin tarihi yakında netleşecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes çalışmaları devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

"KİEV NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin tarih konusunun yakın gelecekte netlik kazanacağını umduğunu kaydeden Peskov, şunları kaydetti:

Kiev, çatışmaların durması için ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor, Putin bu şartları bir yıl önce dile getirmişti.

"PUTİN İLE ALİYEV GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE YOK"

Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Azerbaycan yönetiminin tüm Rus kültür etkinliklerini iptal etme kararını değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı: