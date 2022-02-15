Rusya ile Ukrayna'nın askeri güçleri karşılaştırıldı

Son verilere göre, Ukrayna sekiz yıl öncesine kıyasla askeri gücünü artırdı. Rus ordusunun ise hava ve karadaki üstünlüğü göze çarpıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, "çok yakın bir zamanda savaş çıkacağı" yönündeki iddialarla yeni bir boyut kazandı.

ABD, Rusya’nın olası Ukrayna işgali için bu haftayı işaret ederken, Moskova ise söylentilerin "bilgi terörizmi" olduğunun altını çiziyor.

MOSKOVA-KİEV KARŞILAŞTIRMASI

Ukrayna ordusu ülkesini savunmaya hazır olduğunu, Rusya ise güçlü bir ordunun yanı sıra nükleer silahlara sahip olduğunu vurguluyor.

Rusya ve Ukrayna’daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasiteleri belli oldu.

UKRAYNA 2014'E GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014’e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor.

Ukrayna’nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021’de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya’nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021’de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

RUSYA'NIN HAVA VE KARADAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna’ya karşı üstünlüğe sahip.

SALDIRI UÇAKLARI, HELİKOPTERLER, DENİZALTILAR...

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna’ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna’ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

NÜKLEER BAŞLIK AYRINTISI

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

"MOSKOVA'YA KARŞI KOORDİNELİ ENFORMASYON SALDIRISI"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddialara tepki göstererek, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.” ifadesini kullanmıştı.

PUTİN İLE BIDEN ARASINDAKİ DİYALOG

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 12 Şubat'ta ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmede muhatabına, "Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını" söylemişti.