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    Rusya: İngiliz silahlarıyla Rus toprakları hedef alınırsa Kiev'i vururuz

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İngiltere'den gelen silahların Rus topraklarını hedef alması halinde Kiev'deki karar alma merkezlerini vuracağını açıkladı.
    • 26.04.2022 - 18:34
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 18:56
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    Rusya: İngiliz silahlarıyla Rus toprakları hedef alınırsa Kiev'i vururuz

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 61 gün geride kaldı.

    Şiddetin arttığı savaşta, Ukrayna'ya Batılı ülkelerden silah yardımı devam ediyor.

    Son olarak İngiltere, silah göndereceğini duyurmuştu.

    "İngiliz silahlarıyla Rus toprakları hedef alınırsa Kiev'i vururuz"

    İngiltere'nin açıklamasının ardından Rusya'dan yanıt geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı: "İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silahlar Rus topraklarını hedef alırsa Kiev'deki karar alma merkezleri vurulacak"

    Rusya: İngiliz silahlarıyla Rus toprakları hedef alınırsa Kiev i vururuz #1


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