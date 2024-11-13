Rusya-İsrail vatandaşı esir: Temel ürünler bile tükendi

İHA

Gazze ile İsrail arasında rehine gerilimi tırmanıyor.

Gazze ve İsrail arasındaki rehin krizinde yaşanan yeni gelişmede, 7 Ekim 2023’ten bu yana rehin tutulan Rusya-İsrail vatandaşı Alexander (Sasha) Trufanov'un üçüncü videosu, İslami Direniş Örgütü tarafından yayınlandı.

"YİYECEK, SU, ELEKTRİK SIKINTISI VAR"

Videoda Trufanov, "Bir yıldır esir tutuluyorum. Yiyecek, su, elektrik sıkıntısı var. Temel ürünler bile tükendi." ifadesinde bulunarak İsrail vatandaşlarından, protesto etmeye devam etmeleri ve rehineleri unutmamaları çağrısı yaptı.

Devamında Trufanov, hükümetin Lübnan'da Hizbullah'la çatışırken Gazze'deki esirleri unutmasından endişe ettiğine dikkat çekti.

REHİNENİN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Gazze’de rehin alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Trufanov’un annesi Lena Trufanov, videonun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Oğlumu hayatta gördüğüm için rahatladım ancak söylediklerinden çok endişe duyuyorum. Onun ve diğer tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için her türlü çabanın gösterilmesini talep ediyorum. Zamanları kalmadı.

SERBEST BIRAKILACAK İLK KİŞİLER ARASINDA YER ALDIKLARI AÇIKLANDI

Hamas tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, İsrail ile yeni bir rehine anlaşması yapılması durumunda Trufanov ve diğer Rus vatandaşı Maksim Herkin'in, serbest bırakılacak ilk kişiler arasında yer alabileceği kaydedilmişti.