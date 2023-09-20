Rusya: Karabağ'dan 2 binden fazla sivil tahliye edildi Savunma Bakanlığı, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin bölgeyi terk ettiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Karabağ bölgesinde Ermeni askeri unsurları hedef alınıyor.

Azerbaycan ordusunun antiterör tedbirleri kapsamında nokta atışı operasyonlar devam ediyor.

Rusya, devam eden operasyonlar sırasında çok sayıda sivilin Karabağ'dan ayrıldığını söyledi.

Siviller tahliye edildi

Yapılan açıklamada, salı gününden bu yana Karabağ bölgesinden bin 49'u çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivilin tahliye edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tahliye edilen tüm sakinlere geçici barınma ve yemek sağlandığını açıkladı.

Ateşkes ihlali iddiası

Bakanlık, Rus barış güçlerinin 30 noktada durumu 24 saat izlemeye devam ettiğini söyledi.

Salı gününden bu yana barış güçlerinin "Azerbaycan tarafının tüm temas hattı boyunca çok sayıda ateşkesi ihlal ettiğini" kaydettiğini iddia etti.

Azerbaycan ordusu düğmeye bastı

Azerbaycan, 2020 ihtilafını sona erdirmek için Rusya ve Ermenistan ile imzalanan üçlü barış anlaşmasında belirtilen hükümleri sürdürmek amacıyla Karabağ'da "terörle mücadele" tedbirleri başlattı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Ermeni ordusunun uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'ı ve komşu yedi bölgeyi işgal ettiği 1991 yılından bu yana gergin seyrediyor.

44 günlük Karabağ Savaşı

Azerbaycan, 2020 sonbaharında 44 gün süren Karabağ Savaşı sırasında birçok şehir, köy ve yerleşim birimini Ermeni işgalinden kurtardı. Savaş, Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesle sona erdi.

Ancak iki ülke arasındaki gerginlikler, uzun vadeli bir barış anlaşmasına yönelik devam eden görüşmelere rağmen sürüyor.