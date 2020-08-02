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    Rusya korona aşısını ekim ayında piyasaya sürecek

    Rusya korona aşısını ekim ayında piyasaya sürecek

    Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında sona geldiğini duyuran Rusya, ekim ayında aşının hazır olacağını açıkladı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 08:52
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    Rusya korona aşısını ekim ayında piyasaya sürecek

    Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Rusya’dan geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN'nin Rusya'nın aşıyı bulduğu yönündeki iddiaları, Rusya Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamayla doğruladı.

    EKİM'DE HAZIR

    Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü’nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini, kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirterek “Aşı ekim ayına hazır olacak” dedi.

    AŞI YAPILANLAR GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

    Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

    164 ÇALIŞMA DAHA VAR

    ABD’li salgınla mücadele yetkilisi Anthony Fauci ise Rus ve Çin aşılarına şüpheyle yaklaşıyor.

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde koronaya karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

    Rusya korona aşısını ekim ayında piyasaya sürecek #1

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