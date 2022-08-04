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    Rusya: Koronavirüs ABD'nin projesidir

    Rusya'dan gelen açıklamada koronavirüsün insan eliyle yapıldığı ve ABD'nin yürüttüğü bir proje olduğu açıklandı.
    • 04.08.2022 - 22:50
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 23:11
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    Rusya: Koronavirüs ABD'nin projesidir

    Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan korona virüs salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ABD’yi suçladı.

    "ABD'nin koronavirüste parmağı var"

    Korona virüs salgınının ortaya çıkmasında ABD'nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, yeni korona virüsün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009'dan beri yeni korona virüs türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD merkezli "Metabiota" şirketinin Ukrayna'daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

    "ABD askeri biyologlarının koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolü..."

    İHA'nın haberine göre, ABD'li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, "ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni korona virüs pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının korona virüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor" dedi.

    Rusya: Koronavirüs ABD nin projesidir #1


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