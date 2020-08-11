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    Rusya, koronavirüs aşısının ismini Sputnik V koydu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı onayladıklarını duyurdu. Aşının ismi 'Sputnik V' olarak belirlendi.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 17:16
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    Rusya, koronavirüs aşısının ismini Sputnik V koydu

    Tüm dünyanın koronavirüs salgınına karşı ilaç üretme çalışmaları sürerken, aşı ile ilgili en net gelişme Rusya'dan geldi.

    Devlet yetkilileri ile toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tamamlandığını ve kendi kızında da denendiğini duyurdu.

    AŞININ İSMİ BELLİ OLDU

    Aşının tescillenmesinin ardından adı da açıklandı.

    Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının adının Sputnik V olacağını bildirdi.

    Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi.” denildi.

    Rusya, koronavirüs aşısının ismini Sputnik V koydu #1

    Rusya, koronavirüs aşısının ismini Sputnik V koydu #2

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