Rusya, Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemleri durduracak Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle bugünden itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemleri durduracağını açıkladı.

AA

Moskova Borsası, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığına dair bir yazılı açıklama yaptı.

Dolar ve euro işlemleri sonlanacak

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bugünden itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

ABD, Moskova Borsası'nı yaptırım listesine aldı

Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve euro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)