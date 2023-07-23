Rusya Odessa'yı vurdu; 1 ölü 22 yaralı Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus güçlerinin saldırısı sonrasında şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin öldüğünü, 2'si çocuk 22 kişinin de yaralandığını aktardı.

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş halen devam ediyor.

Rusya’nın dün gece Odessa bölgesine saldırı düzenledi.

1 ölü, 22 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin hayatını kaybettiği, aralarında 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Tüm Ukrayna bugün Odessa'nın yanında. Rus kötülüğüne karşı birlikteyiz” denildi.

Acil durumlar servisi başkanı Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu, içindeki çok sayıda eserin kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Rusya, yüzyıllara dayanan tarihin ruhunu acımasızca yok ediyor"

Servisten yapılan paylaşımda, “Rusya sadece mimari eserleri değil, yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip renkli bir şehrin ruhunu da acımasızca yok ediyor” ifadelerine yer verildi.