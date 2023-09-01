Rusya, PKK ile çatışan aşiretleri bombaladı Suriye'nin doğusunda Arap aşiretleriyle şiddetli çatışmalar yaşayan terör örgütü PKK, ABD'den umduğu desteği bulamadı. Rus savaş uçakları ise Münbiç'in kuzeyinde PKK'ya karşı savaşan bölge halkını bombaladı. Rusların bombalaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar başladı.

Aşiretlerin varlık gösterdiği güneydoğu ve doğu kırsalındaki Suveydan, Curzi, Ebu Hardob, Bahra, Şife, Şennan, Havayic, Ziban, Şuheyl, İzbe ile Tayyane köylerinde halk, PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.

Aşiretler PKK'ya karşı ayaklandı: Şiddetli çatışmalar başladı

Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Söz konusu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken onlarca terörist yakalandı.

Yaşananların ardından ABD'den umduğu desteği bulamadı.

Rusya devreye girdi: Aşiretleri bombaladılar

ABD'nin hava desteği vermediği PKK için Rusya devreye girdi.

Rus savaş uçakları, Münbiç kuzeyinde PKK'lı teröristlerin imdadına yetişti.

Rus savaş uçakları PKK'ya saldıran bölge halkının bulunduğu noktalara bomba yağdırdı.

Muhsinli köyünü vuran Ruslar 5 sivili katletti, 13 sivil de yaralandı.

ABD'yi suçladı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki son durumla ilgili konuştu.

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önündeki engellerin en başında ABD'nin geldiğini ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini beslediğini vurgulayan Lavrov, “Normalleşmenin önündeki bir başka engel ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı faaliyetleri. ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı.” ifadelerini kullandı.