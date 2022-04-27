Rusya, Polonya'ya gaz akışını keseceğini açıkladı

Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rusya’nın bu sabahtan itibaren Polonya'ya gaz akışını durduracağını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'ya yönelik yardımlarıyla ve Rusya'ya yaptığı yaptırımlarla bilinen Polonya, Rusya tarafından “dost olmayan ülkeler” statüsüne alınmıştı.

Polonya ruble cinsinden ödemeyi reddetti

Gazprom ise, 31 Mart'ta açıklanan ve “dost olmayan ülkelerin” Rus gazı için ruble olarak ödeme yapması koşulunu getirmesi sonrası Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rus gazı için Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetti.





Bugün gaz akışı kesilecek

İHA'nın haberine göre, PGNİG, Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesi sonrası Gazprom’un bu sabah Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı üzerinden yaptığı gaz akışını keseceğini bildirdi.

PGNiG, Yamal Sözleşmesine göre gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atacağını ve tedariklerin durdurulmasının sözleşmenin ihlali olduğunu belirtti. PGNiG, sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu aktardı.

PGNiG, yeraltı gaz deposunun neredeyse yüzde 80 dolu olduğunu ve yaz mevsiminin gelmesi ile doğalgaza olan talebin daha düşük olacağını ifade etti.





"Depolar yüzde 76 oranında dolu"

İlkim ve Çevre bakanı Anna Moskwa yaptığı açıklamada, Rusya'nın gaz tedarikini keseceğine dair hiçbir bilgi vermediğini belirterek, ülkesinin güvenliğini sağlayacak kadar gaz rezervlerine sahip olduğunu ve depoların yüzde 76 oranında dolu olduğunu ifade etti.

Moskwa, vatandaşların tedirginliğe kapılmamaları gerektiğini aktararak, kimsenin evinde gaz kesintisi yaşanmayacağını açıkladı.

Bulgaristan'da da gaz akışı kesilecek

Bulgaristan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bulgaristan'ın kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz'a Rus enerji şirketi Gazprom Export tarafından Gazprom'un 27 Nisan'dan itibaren gaz arzını durduracağına ilişkin bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

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