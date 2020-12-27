Rusya: Putin ve Erdoğan'ın yapıcı tutumu çözümleri mümkün kılıyor

Türkiye ile Rusya'nın bölgenin iki büyük ülkesi olduğunu belirten Peskov, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımına değindi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Peskov, ikili ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğine dikkati çekti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirine saygıyla yaklaştığını belirtti.

"ERDOĞAN VE PUTİN'İN TUTUMU..."

"İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması olsa da tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor." diyen Peskov, Rusya ve Türkiye'nin büyük jeopolitik güç olduğunu vurguladı.

"İKİ ÜLKE SAVAŞIN YAŞANMAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Peskov, "Bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye, güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı. İki ülke, en azından savaşın yaşanmaması için her şeyi yapabilirler." ifadesini kullandı.