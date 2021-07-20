Rus Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemiyle gerçekleştirilen teste ilişkin açıklama yaptı.

Rus hava savunma füze sistemi S-500, başarılı bir şekilde test edildi.

Yeni nesil S-500'ün Kapustin Yar uzay üssü menzilindeki eğitim tatbikatında hızlı hareket eden bir balistik hedefi vurduğu kaydedildi.

BALİSTİK HEDEF VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, "İlk S-500 sistemi, tam test döngüsü tamamlandıktan sonra Moskova bölgesi hava ve füze savunma birimine tedarik edilecek." dedi.

TASS'ın haberinde "S-500 son teknoloji füze sistemi, hızlı hareket eden bir balistik hedefi vurmak için Kapustin Yar eğitim sahasında test gerçekleştirdi. Veri kaydedicilere göre hedef nişan alındı." bilgisi paylaşıldı.

Rusya, S-500'ü test etti VİDEO

"YÜKSEK GÜVENİLİRLİK"

Bakanlığın açıklamasında, "Atışlar, füze sisteminin taktik ve teknik performans özelliklerini ve Rusya'nın hava savunma askeri donanımının yüksek güvenilirliğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada, Rus ordusuna S-500'lerin tedarikinin 2020'de başlayacağını, uzmanların ise 2017'den beri sistem üzerinde çalıştığını söylemişti.