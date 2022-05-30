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    Rusya savaşının gölgesinde Kiev'de son durum

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan youtuber Batu Kakdela, Ensonhaber'e şehirdeki son durumu anlatırken, yaşanan gıda ve akaryakıt sorununa dikkat çekti.
    • Özel Haber
    • 30.05.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 20:19
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    Rusya savaşının gölgesinde Kiev'de son durum

    Uzun yıllara dayanan Ukrayna-Rusya arasındaki Donbas sorunu 24 Şubat'ta savaşa evrildi.

    3 aydan fazla bir süredir devam eden savaşın ilk günlerinde Rus güçleri Kiev çevresini ele geçirse de büyük bir direniş örneği gösteren Ukrayna karşısında geri çekildi.

    Savaş Ukrayna-Rusya sınırındaki doğu illerinde devam ederken başkent Kiev'de hayat yavaş yavaş normale döndü.

    En büyük sorun gıda ve akaryakıta ulaşmak

    Uzun yıllardır Kiev'de yaşayan youtuber Batu Kakdela ile şehirdeki son durumu video bağlantı yaparak konuştuk.

    Savaşın gölgesinde Kiev'den manzaraları aktaran Kakdela, sosyal hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü ancak gıda ve akaryakıtta büyük sorun yaşandığını aktardı.

    Ukraynalı bir aileye de yayın esnasında mikrofon uzatma şansı yakaladığımız, Kiev'deki son durmun aktarıldığı video için Ensonhaber'in YouTube sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev'de son durum VİDEO

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev de son durum #1

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev de son durum #2

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev de son durum #3

    Rusya savaşının gölgesinde Kiev de son durum #4


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