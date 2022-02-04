Rusya sırtını Çin’e yasladı, NATO ve ABD’de endişe başladı

Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın açılışına giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Jinping ile yakın temas kurdu. İki lider, NATO ve ABD’ye adeta gözdağı verdi.

Rusya ve Çin birlik oldu, NATO’ya adeta savaş açtı.

ABD’de de bu birlikten nasibini alacağa benziyor.

İLK BOMBA NATO İÇİN

Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın açılışı için Çin’e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Çin lideri Şi Jinping’den büyük destek geldi.

İki lider, “NATO'nun daha fazla genişlemesine” karşı olduklarını ifade eden bir bildiri imzaladı.

O bildiride NATO’ya “soğuk savaş dönemi tavırlarını terk et” çağrısında bulunuldu.

UKRAYNA İÇİN DESTEĞİ ALDI

Çin-Rus ilişkilerine canlılık kazandıracağı belirtilen görüşme dünyada yankı uyandırırken, Rusya’nın Ukrayna konusunda Çin’in desteğini göreceği de kesinleşmiş durumda…

Putin, bu desteği daha fazla doğalgaz vererek sağlayacak, ayrıca bir dizi başka imzalar da atılacak.

Halen Pekin'in doğalgaz tedarikçileri arasında üçüncü sırada olan Rusya, bu yeni anlaşmayla Çin'e yılda 10 milyar metreküp doğalgaz ithal edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi üçte biri de geçen bir artışla 146 milyar dolara ulaşmış durumda.

“AMERİKALILAR İÇİN ZOR”

Batı için Rusya'nın Çin'le yakınlaşması, olası yaptırımların gücünü azaltabilir.

Moskova'daki Stratejik Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Jude Blanchette, “Moskova ile Pekin arasındaki yakınlaşmaya kendi politikalarının neden olduğunu kabul etmek Amerikalılar için zor.” diyor.

Ancak Blanchette yine de Çin, ABD öncülüğündeki mali piyasalarla bütünleşmiş durumda olduğu için yaptırımların etkisi olabileceği görüşünde…