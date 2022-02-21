Rusya: Suriye'de Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var

Rusya: Suriye'de Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Diyaloğumuz ve ortak çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Moskova'dan, Suriye'deki Türk ve Rus askerlerinin varlığına ilişkin değerlendirme geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün Orta Doğu konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi.

"ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Suriye konusunda iki ülke ilişkilerinin etkili şekilde geliştiğini kaydeden Bogdanov, "Diyaloğumuz ve ortak çalışmalarımız sürüyor. Bu sadece siyasi seviyede değil, askeri seviyelerde de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

"ETKİLİ GELİŞMİŞ TEMASLAR VAR"

Bogdanov, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü komutanlarının Türk askeri yetkililerle “etkili ve gelişmiş temasları” olduğunu da aktardı.