Rusya: Suudi Arabistan ile bağlar yapıcı ve güven verici Kremlin Sözcüsü Peskov, toplantı öncesi ülkesinin Riyad ile diyaloğunu değerlendirdi.

AA & Ensonhaber

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 4 Haziran'da bir araya gelecek.

Küresel piyasaların gözü kulağı toplantıya çevrilmiş durumda.

Rusya'dan Riyad mesajı

Kremlin, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yapıcı olduğunu ve bu ilişkilerin "karşılıklı anlayış ve saygıya" dayandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Riyad ile diyaloglarının "yapıcı, karşılıklı anlayışa, saygıya ve güvene dayalı" olduğunu vurguladı.

2 Nisan'da piyasaları şaşırtan karar

OPEC+, 2 Nisan'da petrol fiyatını yükselten daha fazla üretim kesintisiyle piyasaları şaşırtmıştı.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Küresel petrol arzı nisanda azaldı

Rapora göre, küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 500 bin varil azalışla yaklaşık 101 milyon 300 bin varile geriledi.

Grubun günlük ham petrol üretimi ise nisanda bir önceki aya kıyasla 191 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 600 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da arttı. Irak ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, nisanda önceki aya göre Suudi Arabistan'da 95 bin varil artarken, Irak'ta 203 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 300 bin varil azalarak yaklaşık 72 milyon 700 bin varil oldu.