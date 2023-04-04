ABD Hazine Bakanı Yellen, OPEC+ hamlesini eleştirdi Dün OPEC+, petrol üretiminde kısıntıya gideceğini ilan etti ve kararını teyit ederek dünyaya duyurdu. Bu haber Brent petrolün varil fiyatını artırdı.

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Petrol üretiminin kısıntıya gidilmesi demek, fiyatların yükseleceği ve petrole bağlı tüm üretimlerde girdi maliyetlerinin artacağı anlamına geliyor.

Dünya enflasyonla mücadele ederken atılan bu adım enflasyonu daha da tırmandıracağa benziyor.

ABD Hazine Bakanı tepkisini dile getirdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol üretiminde kesintiye gitme kararının "yapıcı olmayan" bir eylem olduğunu belirterek, eylemin küresel büyüme için olumlu olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Günlük 1 milyon varili aşkın kesinti

Yellen, Yale Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitme kararını değerlendirdi.

"Küresel büyüme için olumlu değil"

Yellen, "Açıkçası, küresel büyüme için olumlu değil ve enflasyonun zaten yüksek olduğu bir zamanda belirsizliği ve yükü artırıyor." diye konuştu.

"Eylemin etkisini değerlendirmek için zamana ihtiyaç var"

Yellen, söz konusu eylemin fiyatlara etkisinin ne olacağından henüz emin olmadığını ifade ederek, bunu değerlendirmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Enflasyona etkisi

Benzin fiyatlarının geçen yılki zirvelerinden düşmesinin enflasyonu sınırlamaya yardımcı olduğuna işaret eden Yellen, bu eğilimin tersine çevrilmesinin zararlı olacağını kaydetti.

"Üretim kesintisi planın amacı için önemli değil"

Yellen, Rus petrolüne uygulanan 60 dolarlık varil başına fiyat sınırına ilişkin ise üretim kesintisi planını, sınır üzerinde etkiye sahip olacak önemli bir faktör olarak görmediğini söyledi.