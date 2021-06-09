Rusya: Türkiye ile uçuşların başlamasında mutabıkız

Türk yetkililerle yapılan görüşmelere değinen Moskova yönetimi, karşılıklı uçuşların yeniden hayata geçirilmesi konusunda hemfikir olunduğunu bildirdi.

Rusya, Türkiye ile uçuşları ilk olarak 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlamıştı.

Moskova yönetimi, son olarak Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatılmasına karar vermişti.

MOSKOVA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus yetkililerin görüşmesine dair açıklama geldi.

Açıklamada, "Taraflar, Rusya ile Türkiye arasında hava yolu taşımacılığının tamamen eski haline döndürülmesi konusunda mutabık kaldılar." denildi.

RUS AŞISININ ÜRETİMİ KONUSU

Ayrıca, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu koruma ve ilgili bakanlıklar arasındaki iletişimin önemine vurgu yapılırken, şöyle denildi:

"Koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye'de üretilmesi dahil olmak üzere, koronavirüsün yayılımının sonuçları ile mücadelede iş birliğinin genişletilmesi ayrı bir önem taşımaktadır."

TURİZMCİLER, RUS MİSAFİRLER İÇİN GÜN SAYIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyetle geçtiğimiz ay Rusya'ya giderek, uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli seyahati konularını masaya yatırmıştı.

Türk turizm sektörünün temsilcileri, Rusya ile kısıtlanan uçuşların yeniden başlaması için gün sayıyor.

Ruslar için vazgeçilmez tatil destinasyonu olan Antalya'ya geride bıraktığımız yıl koronavirüse rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu.

REZERVASYON TARİHLERİNE ERTELEME

Kenti bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Ruslardan oluştu.

Antalya'da tatil yapmak için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi.