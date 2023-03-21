Rusya: Türkiye, Suriye ve İran yetkilileriyle görüşmeyi koordine ediyoruz Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, dörtlü zirveye ilişkin, "Ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem için temaslar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanan görüşmeler, teknik gerekçeler nedeniyle ertelenmişti.

Rusya'dan dörtlü zirve açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada, Türkiye, Suriye ve İran'ın katılımıyla yapılacak dörtlü zirveyle ilgili koordinasyonun çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamayı, RIA haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yaptı.

"Ne kadar erken olursa o kadar iyi"

Bogdanov, "Henüz hiçbir konuda anlaşmadık, bu yüzden ertelenecek bir şey yok." dedi.

"Ne kadar erken olursa o kadar iyi olduğu gerçeğinden yola çıkıyoruz." diyen Bogdanov, şöyle devam etti:

"Suriyelilerin, Türklerin ve İranlıların kendi çalışma planları var"

Ancak Suriyelilerin, Türklerin ve İranlıların kendi çalışma planları ve takvimleri var. Belirli bir tarih olmamakla birlikte koordine etmeye devam edeceğiz.

Çavuşoğlu: İran'ın katılmasında mahsur yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki toplantıya Tahran'ın da katılma talebini olumlu bulduklarını söylemiş ve şöyle demişti: